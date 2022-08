Darja Dugina : Tödlicher Anschlag in Moskau – wächst der russische Widerstand gegen Putin?  

1 / 4 Darya Dugina, die Tochter des russischen Ideologen Alexander Dugin. via REUTERS Dugina ist am Wochenende bei einem Anschlag in Moskau ums Leben gekommen. via REUTERS Ihr Vater Alexander Dugin gilt zwar als der Chef-Ideologe des russischen Präsidenten, doch ist er laut Russland-Experte André Härtel in Russland politisch wenig relevant. via REUTERS

Darum gehts Nach dem Bombenanschlag, der die Tochter des kremlnahen Ideologen Alexander Dugin tötete, macht Moskau die Ukraine für die Tat verantwortlich.

In der Ukraine und im Westen wird spekuliert, ob der Anschlag Ausdruck eines wachsenden Widerstands in der russischen Bevölkerung ist oder ob der russische Geheimdienst selbst mitgemischt hat.

Russland- Experte André Härtel von der Stiftung Wissenschaft und Politik bezweifelt, dass die Ukraine oder eine russische Partisanenbewegung hinter dem Anschlag steckt. Er denkt eher an einen Teil der russischen Polit-Elite, die Putin ein Signal senden wollte.

«Dieser Anschlag schlägt eine neue Seite des russischen Widerstands gegen den Putinismus auf. Eine neue – aber nicht die letzte», tönte der ukrainisch-russische Politiker Ilja Ponomarjow in einem auf Youtube veröffentlichten Video. Ihm zufolge steckt hinter dem tödlichen Anschlag, der eigentlich Duginas Vater Alexander Dugin geholten haben soll, eine bislang unbekannte russische Widerstandsgruppe namens «Nationale Republikanische Armee». Ob es eine solche tatsächlich gibt, ist unklar beziehungsweise war zunächst nicht überprüfbar.

Neben den Stimmen, die hinter dem Anschlag den erwachten russischen Widerstand gegen den Angriffskrieg in der Ukraine sehen, vermuten andere eine False-Flag-Aktion des russischen Geheimdienstes.

20 Minuten hat Russland-Experte André Härtel von der Stiftung Wissenschaft und Politik um eine Einschätzung gebeten.

Herr Härtel*, wie beurteilen Sie den Anschlag auf die russische Rechtsextreme Daria Dugina?

Ich glaube, dass der Zwischenfall eine innerrussische Angelegenheit ist und nur indirekt mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat. Denn mit der Beseitigung Dugins – und erst recht nicht seiner Tochter – lässt sich die russische Bevölkerung für den Krieg in der Ukraine nicht mobilisieren. So mag Dugin in Russland zwar bekannt sein, doch er wird von den meisten Russen nicht mit dem politischen Mainstream in Verbindung gebracht, sondern gilt eher als radikale ideologische Kraft, die fast schon ins Sektiererische geht.

Alexander Dugin ist doch aber Wladimir Putins Chef-Ideologe?

Das heisst es zwar immer. Doch öffentlich hat sich der russische Präsident nie zu Dugin bekannt. Putin instrumentalisiert diesen vielmehr, um rechtsradikale Kräfte in Russland für seine Zwecke nutzen zu können.

Steckt, wie Moskau sagt, die Ukraine hinter dem Anschlag in Russland?

Nein, das glaube ich nicht. Es liegt zwar nahe, dass Kiew Dugin ins Visier nehmen könnte, zumal dieser sich immer für Zerstörung der Ukraine ausgesprochen hat. Doch eben, seine politische Bedeutung ist marginal. Warum sollte die Ukraine einen solchen Aufwand betreiben, um eine politisch randständige Person zu eliminieren?

Wen sehen Sie denn am ehesten hinter dem Anschlag?

Meine These wäre, dass gewisse Kräfte in der russischen Elite Putin mit der Ermordung signalisieren wollten, nicht zu weit zu gehen. Und dass er von seinen überzogenen Forderungen wie der Zerschlagung der Ukraine abrücken soll. Ich könnte mir vorstellen, dass man Putin und den extremen Teil in der russischen Macht-Elite treffen und ihnen signalisieren wollte: Das, was gerade passiert, schadet dem Land und unseren Interessen.

Welche Kreise könnten das sein – etwa Widerständler in der Armee?

Es fragt sich schon, wer in der Lage ist, so einen Anschlag durchzuführen. Allerdings wurde nicht Dugin, sondern seine Tochter getötet, was nicht gerade für Professionalität spricht. Sollte aber die These zum Widerstand innerhalb gewisser Kreise der russischen Polit-Elite zutreffen, könnte das für Putin eine gefährliche Entwicklung sein.

Inwiefern gefährlich für Putin?

Die interne Machtkampf-Logik würde gut zur Ereigniskette der letzten Wochen auf der Krim passen. Dort sind die erfolgreichen Anschläge für Putin zu einem Problem geworden sind. Denn der erste Mythos von der zweitmächtigsten Armee der Welt wurde mittlerweile zerschlagen, und jetzt wankt auch noch der Mythos der Unangreifbarkeit Russlands und der Krim. Das ist ein Problem nicht nur für Putin, sondern auch für Oligarchen, die etwa auf der Krim investiert haben. Das hat unter ihnen Panik ausgelöst.

Es gibt auch die Theorie, wonach die Untergrundorganisation, die sich zu dem Anschlag bekannt hat, ein Konstrukt der Moskauer Geheimdienste ist, um eine neue Gewalt- und Repressionswelle zu rechtfertigen.

Ja, das ist nicht auszuschliessen und ein Stück weit auch glaubhaft. Offen bleibt dann aber eben die Frage, wieso man die Dugins ausgewählt hat, mit denen sich die russische Gesellschaft gar nicht identifiziert und die auch keinen Mobilisierungseffekt in der russischen Gesellschaft haben.