Fahrweid ZH: Mehrere Hundert Kilo schwere Last fällt auf Bauarbeiter – 59-Jähriger tot

In Fahrweid kam es zu einem tödlichen Arbeitsunfall (Symbolbild).

Tödlicher Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Fahrweid ZH: Die Kantonspolizei Zürich teilt am Mittwoch mit, dass am Dienstag auf einer Baustelle gegen 14 Uhr drei Arbeiter mit Schalungsarbeiten beschäftigt waren, als sich beim Anheben eines Schalungselements mit einem Kran die Befestigung gelöst hat.