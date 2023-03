Bauarbeiter verschüttet: In Wahlen kam es zu einem tödlichen Unfall in einer Grube

In Wahlen kam es am Donnerstag zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Der Mann wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle starb.

Am Donnerstag kam es in Wahlen kurz vor 12.00 Uhr bei einer Baustelle zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft befand sich ein 41-jähriger Mann auf der Baustelle in einer Baugrube und war mit Aushubarbeiten beschäftigt, so die Mitteilung vom Donnerstag.

«Aus noch unklaren Gründen löste sich eine unbestimmte Menge Erdmasse und fiel auf den Bauarbeiter», so die Behörden. Der Mann sei beim Unfall so schwer verletzt worden, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Er habe sich zur Unfallzeit mehrere Meter tief in der Baugrube befunden. «Der genaue Unfallhergang ist unklar und wird von der Polizei Basel-Landschaft und der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft abgeklärt», so die Polizei. Auch die Todesursache müsse durch Spezialisten noch abgeklärt werden.

Bereits Anfang Februar kam es zu einem tödlichen Arbeitsunfall auf einer Baustelle. Ein Mann, welcher in einem Graben tätig war, wurde verschüttet, als die Seitenwände einbrachen. Ob die Baugrube in Wahlen nicht gut genug gesichert war, dazu könnten noch keine Angaben gemacht werden, so die Behörden.