Tödlicher Busunfall in Türkei: Jetzt spricht die Schwiegermutter der Schweizerin

D.M. aus dem Kanton Aargau kam bei einem Unfall in der Türkei ums Leben. Die 44-Jährige wollte mit ihrem Mann und den gemeinsamen Kindern schöne Tage in der Türkei verbringen.

Wie 20 Minuten weiss, handelt es sich bei der tödlich Verunglückten um D.M.* aus dem Kanton Aargau. Die 44-Jährige wollte mit ihrem Mann und den gemeinsamen Kindern schöne Tage in der Türkei verbringen. Mit dabei seien auch der Schwager sowie dessen Frau und Kinder gewesen. 20 Minuten konnte mit der Schwiegermutter von D., H.M.*, sprechen: «Wir stehen unter Schock und werden es wahrscheinlich erst richtig realisieren, wenn die Familie zurück in der Schweiz ist.»

«Wir sind unendlich traurig und fassungslos»

Ihr Mitgefühl gelte insbesondere ihren beiden Enkeln, die ihre Mutter verloren haben: «Ich habe ein enges Verhältnis zu ihnen und hüte sie einmal pro Woche. Vergangenen Juli war ich mit ihnen in den Ferien in Vorarlberg.» Sobald ihre Enkel zurück sind, will sie für sie da sein: «Sie sollten diese Woche noch zurückkommen. Es ist so schlimm, was passiert ist. Wir sind unendlich traurig und fassungslos.»