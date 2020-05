Peru

Tödlicher Gefängnisaufstand wegen Coronavirus

Die Häftlinge forderten besseren Schutz vor dem Coronavirus. Bei der Revolte in Lima wurden neun Insassen erschossen.

In der peruanischen Hauptstadt Lima haben am Montag und Dienstag Häftlinge im Gefängnis Miguel Castro Castro protestiert. Nachdem mehrere Mitgefange am Coronavirus starben, forderten die Häftlinge unter anderem Coronavirus-Tests.