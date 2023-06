Neuenegg: Tödlicher Hornussen-Unfall – jetzt sprechen erstmals Verein und Familie

Dabei wurde ein Schiedsrichter von einer «Nouss» am Kopf getroffen – jetzt haben sich Verein und Familie des Verstorbenen geäussert.

Am Sonntag kam es in der Gemeinde Neuenegg zu einem tödlichen Hornussen-Unfall.

Am 25. Juni kam es auf einem Hornusser-Platz im Kanton Bern zu einem Unfall.

Nach dem tödlichen Hornussen-Unfall, der sich am Sonntag in Neuenegg im Kanton Bern ereignete, hat sich nun erstmals der Verein des Verstorbenen geäussert. Den Vorfall, bei dem der Schiedsrichter Kurt Gygax von einer Nouss am Kopf getroffen und dabei schwer verletzt wurde, beschreibt der HG Recherswil-Kriegstetten als «bis dahin Undenkbar».