Unfall in Malters: Fahrer war auf der Flucht vor der Polizei

Die Polizei Luzern fahndete nach einem 48-jährigen Mann. Er habe am Samstagvormittag eine Person bewusst angefahren und mit einer Waffe bedroht. Die Person wurde dabei verletzt.

Bei einem frontalen Autocrash kam am Wochenende eine Person ums Leben, während zwei erheblich verletzt wurden.

Am Samstagnachmittag kam es auf der K 10 in Malters LU zu einem Unfall mit zwei Autos, der ein Todesopfer und zwei Verletzte forderte. Ein 48-jähriger Autofahrer sei auf einer Hunderter-Strecke aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in ein entgegenkommendes Auto geprallt, teilte die Luzerner Polizei mit. Der Lenker starb noch vor Ort.