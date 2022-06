Badeunfälle häufen sich : Tödlicher Sprung in die Maggia – 14-Jähriger stirbt bei Badeunfall

Ein Jugendlicher ist am Freitag im Tessin beim Baden in der Maggia gestorben. Aktuell passieren täglich Badeunfälle: Das Bedürfnis nach Abkühlung forderte in der Schweiz in den vergangenen Tagen bereits drei Todesopfer.

1 / 6 Wie die Kantonspolizei Tessin meldet, kam es am Freitag kurz vor 14 Uhr am Fluss Maggia zu einem tödlichen Badeunfall. 20min/News-Scout Ein 14-jähriger Liechtensteiner sprang in die Maggia und ertrank dabei. 20min/News-Scout Am selben Tag, nur wenige Stunden später, verunfallte auch ein Schwimmer in Zürich. Dieser konnte reanimiert werden.

Ela Çelik

Am Freitagnachmittag passierte in der Maggia bei Pozzo di Tegna ein tödlicher Badeunfall. Ein 14-Jähriger war nach einem Sprung in den Fluss in Schwierigkeiten geraten und konnte nicht wieder auftauchen. Anwesende Badegäste alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Diese konnten den verunfallten Jugendlichen ans Ufer bringen.

Die ausgerückten Sanitäterinnen und Sanitäter der Ambulanzdienstes Locarnese e Valli und der Rega unternahmen sofort Reanimationsversuche; mit dem Rettungshelikopter wurde der 14-Jährige schliesslich ins Spital geflogen. Wie die Tessiner Polizei mitteilt, ist der Jugendliche trotz medizinischer Hilfe schliesslich verstorben. Beim Todesopfer handelt es um einen Liechtensteiner.

4-Jährige gerettet, 81-Jähriger gestorben

Aufgrund des heissen Badewetters kam es in den vergangen Tagen immer wieder zu Unglücken in Schweizer Gewässern: Am Donnerstagabend ertrank im Sarnersee ein 23-jähriger Mann, nachdem er versuchte, einen Ball aus dem See zu fischen. Am Tag zuvor musste ein 81-jähriger Mann tot aus dem Bielersee geborgen werden.

Im Freibad Lättich bei Baar ZG ist am Dienstag zudem ein kleines Mädchen regungslos im Wasser entdeckt worden. Die Vierjährige konnte reanimiert werden. Sie wurde schliesslich in kritischem Zustand mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Am Freitag gegen 16.30 Uhr musste nun auch Schutz & Rettung Zürich an den Letten ausrücken, weil dort ein Mann fast ertrunken war. Der Mann konnte von helfenden Personen aus dem Wasser geborgen werden. Nach Eintreffen der Sanität wurde der Verunfallte von einem Notarzt reanimiert und anschliessend ins Spital gebracht.