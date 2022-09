Wie Archie (12): Tödlicher Tiktok-Trend – 14-Jähriger erwürgt sich selbst und stirbt

Der Fall erinnert an Archie, der mutmasslich ebenfalls aufgrund der Challenge einen Hirntod erlitt. Daraufhin entbrannte ein monatelanger Rechtsstreit zwischen seinen Eltern und den Behörden.

Es sollte lediglich ein Tiktok-Video werden, endete für den 14-jährigen Leon aber tödlich. Am 25. August entdeckte Lauryn Brown den leblosen Körper ihres Sohnes in seinem Bett. Er hatte sich selbst erwürgt. Der Jugendliche wollte sich wohl so lange selbst die Luft abdrücken, bis er ohnmächtig wurde – ein höchst gefährlicher Tiktok-Trend, der schon vor Social Media auf Pausenplätzen die Runde machte. Doch er verstarb vor den Augen seiner Freunde, mit denen er zum Zeitpunkt des tragischen Unglücks facetimte. «Wir dachten, er würde wieder aufwachen. Aber das tat er nicht», habe eine Freundin von Leon zu Lauryn gesagt.