Münchenstein BL: Arbeiter (60) von Zug erfasst und getötet

Beim Bahnhof Dreispiz in Münchenstein kam es am Dienstagabend zum tödlichen Arbeitsunfall.

In Münchenstein im Kanton Baselland hat sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Das berichtet ein News-Scout. Die Polizei Baselland bestätigte auf Anfrage den Tod eines 60-jährigen männlichen Mitarbeiters durch einen Unfall. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es im Baustellenbereich kurz vor dem Bahnhof Dreispitz zu einer Kollision zwischen einem Zug der Linie S3, der von Laufen herkommend in Richtung Basel fuhr, und einem Bauarbeiter. Der 60-jährige Mann wurde dabei tödlich verletzt.