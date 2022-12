Gleisarbeiter wird in Rickenbach von Zug erfasst und stirbt

In der Nacht zum Donnerstag wurde gegen 1.30 Uhr ein Gleisarbeiter auf der Bahnstrecke in Richtung Wil bei Bleiken von einem Zug erfasst. Wie die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag mitteilte, verstarb der Mann trotz rasch eingeleiteter Reanimationsmassnahmen durch eine Polizeipatrouille und medizinischer Hilfe des Rettungsdienstes noch am Unfallort.