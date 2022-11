Basel: Tödlicher Unfall bei Zollanlage – Bauarbeiter von Lastwagen überrollt

Am Dienstag kam es gegen 16.30 Uhr im Baustellenbereich des PEZA-Areals in Basel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Fussgänger. Trotz zügigem Eintreffen der Rettungskräfte verstarb der Fussgänger noch an der Unfallstelle, wie die Basler Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.