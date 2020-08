Rothenfluh BL

Pferd tritt Frau (49) auf Brustkorb – Reiterin stirbt

Bei einem Reitunfall ist am Donnerstagabend eine 49-jährige Frau in Rothenfluh BL tödlich verletzt worden. Sie war bei einer Springreit-Lektion vom Pferd gestürzt und dabei unter die Hufe des strauchelnden Tiers geraten.

In Rothenfluh BL kam es am Donnerstagabend zu einem tödlichen Reitunfall.

Eine Frau kam am Donnerstagabend in Rothenfluh ums Leben. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, absolvierte die 49-jährige Reiterin eine Springreitlektion. Dabei geriet das Pferd ins Straucheln, nachdem es bei einem Hindernis die oberste Stange touchierte. Bei der Landung fiel die Reiterin über die linke Flanke vom Pferd. Dabei trat ihr das noch strauchelnde Pferd auf den Brustkorb.