Frick AG – Tödlicher Unfall – Fussgänger (22) wird von Auto erfasst und stirbt 

Am Montag in der Früh ist es auf einer 80er-Strecke zwischen Frick und Hornussen zu einem tödlichen Unfall gekommen.

In Frick im Kanton Aargau ist es am Montagmorgen kurz vor 3.30 Uhr zu einem tödlichen Unfall gekommen. Laut der Polizeisprecherin Corina Winkler sei es zu einer Kollision zwischen einem Auto und dem Fussgänger gekommen sein. «Die Umstände des Unfalls sind noch unklar», so Winkler.