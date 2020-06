Flims GR

Mädchen (7) wird beim Spielen von Holzfigur getroffen und stirbt

Ein tragischer Unfall hat sich am Montag in Flims GR ereignet. Ein Mädchen erlitt beim Spielen tödliche Verletzungen.

Bei der Talstation in Flims hat sich am Montag ein tödlicher Unfall ereignet.

Ein siebenjähriges Mädchen ist am Pfingstmontag in Flims beim Spielen von einer umstürzenden Holzfigur getroffen worden. Zusammen mit seinen Eltern befand sich das Mädchen kurz vor 11 Uhr bei der Talstation der Bergbahnen in Flims. Sie spielte an einer rund eineinhalb Meter hohen Holzfigur. Die Holzfigur stürzte um und verletzte das Mädchen, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.