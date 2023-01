Marcio Freira stirbt in Nazaré in Monsterwelle

Portugal : Tödlicher Unfall – Extremsurfer Marcio Freire stirbt in Monsterwelle

Marcio Freire starb beim Wellenreiten im Surfer-Ort Nazaré in Portugal. Seine Spezialität war das Surfen von Monsterwellen. Er bekam den Titel des «Mad Dog» verliehen – nur wenige Surfer dürfen sich so nennen.

Der bekannte Surfer Marcio Freire starb beim Wellenreiten in Nazaré.

Der brasilianische Surfer Marcio Freire ist an der portugiesischen Atlantikküste nahe dem Ort Nazaré ums Leben gekommen. Der 47-Jährige sei gestorben, nachdem er beim Surfen am Strandgebiet Praia do Norte gestürzt sei. Das teilte die Nationale Seefahrtsbehörde Portugals mit. Der verunglückte Surfer habe demnach eine Welle mit der umstrittenen Tow-in-Surfing-Technik reiten wollen. Das Seegebiet vor der Küste von Nazaré gilt wegen seiner Riesenwellen als einer der herausforderndsten Orte für Surfer weltweit.