Mann stirbt : Tödlicher Unfall in Neuendorf – LKW kollidiert mit Motorrad

Am Freitagnachmittag ist es in Neuendorf SO zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein Motorradfahrer kollidierte mit einem Lastwagenfahrer und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag. Der Motorradfahrer erlitt tödliche Verletzungen. Wie es genau zur Kollision kam, wird nun abgeklärt.

Bei der Kollision zwischen einem Motorrad und einem Lastwagen in Neuendorf SO ist am Freitagnachmittag der Töfffahrer tödlich verletzt worden. Er verstarb noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte. Die Unfallursache wird untersucht.

Gegen 15.45 Uhr wollte ein von Neuendorf herkommender Lastwagenfahrer von der Dorfstrasse nach links in die Fridaustrasse in Richtung Egerkingen abbiegen. Gleichzeitig war ein Motorradfahrer in entgegenkommender Richtung unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen stiessen der Lastwagen und das Motorrad zusammen.

Der Motorradlenker wurde dabei so schwer verletzt, dass er trotz sofortiger ärztlicher Betreuung kurz nach dem Unfall seien Verletzungen erlag. Der Lenker des Lastwagens blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme mussten alle Zufahrtsstrassen zur Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn und die Kantonspolizei Solothurn haben eine Untersuchung eingeleitet.