Tödlicher Unfall in Unterrindal: 15-Jähriger stirbt

Ein 24-jähriger Autofahrer, der von Unterrindal in Richtung Jonschwil unterwegs war, überholte vor ihm fahrende Fahrzeuge.

Am Samstagabend kam es in Unterrindal SG zu einem tödlichen Unfall, bei dem ein 15-Jähriger noch auf der Unfallstelle verstarb.

Bei einem Unfall in Unterrindal SG kam am Samstagabend ein 15-jähriger Töffllifahrer ums Leben. Der 44-jährige A.H.* hat den tragischen Unfall miterlebt. «Wir fuhren von Unterrindal in Richtung Jonschwil. Vor uns fuhren zwei Autos, wir waren eine Dreier-Kolonne», sagt H.