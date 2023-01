Sirnach TG: Mann nach Selbstunfall verstorben

Ein Mann geriet am Montagabend eingangs von Sirnach TG rechts von der Strasse ab und prallte frontal in eine Mauer.

In Sirnach war ein Autofahrer am Montagabend kurz nach 22 Uhr auf der Fischingerstrasse in Richtung Zentrum unterwegs. Eingangs Sirnach kam das Auto rechts von der Strasse ab und prallte frontal in die Mauer der Bahnunterführung.