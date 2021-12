Muttenz BL – Tödlicher Unfall – Mann von Zug erfasst

Am 21. Dezember, kurz nach 10.30 Uhr wurde beim Bahnhof Muttenz ein Mann von einem durchfahrenden Zug erfasst und schwer verletzt. Er verstarb wenig später noch am Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagvormittag, 21. Dezember, kurz nach 10.30 Uhr, wurde beim Bahnhof Muttenz ein Mann von einem durchfahrenden Zug erfasst und schwer verletzt. Er verstarb wenig später noch am Unfallort. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Baselland hielt sich der 35-Jährige beim Bahnhof Muttenz in Gleisnähe auf, als er von einem durchfahrenden Zug, der von Basel in Richtung Mailand unterwegs war, erfasst wurde. Bei der Kollision wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.