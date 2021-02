Am Samstagnachmittag verunfallte auf der Basler Tramlinie 8 in Deutschland ein Mann tödlich. Er kam beim ampelgeregelten Übergang in die Lustgartenstrasse unters Tram.

Basel : Tödlicher Unfall mit Basler Tram in Weil am Rhein (D)

1 / 4 In Weil am Rhein (D) kam es am Samstagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall: Ein 78-jähriger Velofahrer geriet bei der Lustgartenstrasse unter ein Tram. 20 Minuten/las Warum der Mann beim ampelgeregelten Übergang mit dem von vorne herannahenden Tram kollidierte sei noch nicht bekannt. Google Maps In diesem Bereich kam es bereits mehrfach zu Unfällen mit Beteiligung eines Trams. Die Sicherheit wurde jeweils nachgerüstet. Google Maps

Bei einem Unfall mit einem Tram der Basler Verkehrsbetriebe BVB in Weil am Rhein (D) ist ein 78-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagnachmittag kurz nach 16 Uhr, wie die Deutsche Polizei in einer Medieninformation in der Nacht auf Sonntag mitteilte.

Laut dem Communiqué ist der 78-jährige Velofahrer dabei unter das Tram der Linie 8 geraten. Zur Kollision mit dem Tram sei es gekommen, als der Mann auf der Hauptstrasse von Weil Friedlingen her kommend in Richtung Friedensbrücke fuhr und in die Lustgartenstrasse einbiegen wollte. Trotz sofort eingeleiteten Rettungsarbeiten kam für den Velofahrer jede Hilfe zu spät, so die Deutsche Polizei.

Warum der Mann beim ampelgeregelten Übergang mit dem von vorne herannahenden Tram kollidierte, sei noch nicht bekannt. Der Deutschen Polizei zufolge hat die Verkehrspolizeiinspektion Weil am Rhein die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Schon mehrere Unfälle in diesem Bereich

Der Trambetrieb nach Weil am Rhein wurde durch den Unfall blockiert. Die Trams wendeten in Kleinhüningen und nach Weil wurde ein Busersatz eingerichtet, wie BVB-Sprecherin Sonja Körkel auf Anfrage mitteilt. «Wir bedauern den tragischen Unfall zutiefst», sagt sie. «Das ist schlimm für die Angehörigen des Verunfallten und für die Person, die das Tram steuerte.» Letztere sei noch vor Ort von einem Care-Team betreut worden.

An der betroffenen Kreuzung ereigneten sich bereits mehrfach Unfälle im Zusammenhang mit dem Tram. 2018 wurde ein 76-jähriger Rennvelofahrer schwer verletzt, als er die Gleise in Richtung Lustgartenstrasse überqueren wollte und dabei trotz Rotlicht das in Richtung Friedensbrücke fahrende Tram übersehen hatte.