Strafgericht BS - Tödlicher Velounfall mit BMW kommt erneut vor Gericht

In den vergangenen Jahren kam es in Basel-Stadt zu mehreren Verkehrsunfällen, bei dem Velofahrer tödlich verunglückten. Am 21. August 2018 geriet ein 70-jähriger Velofahrer unter einen LKW und wurde tödlich verletzt. Am 23. Oktober 2019 stürzte ein Velofahrer auf der Austrasse und geriet, als ein Lastwagen an ihm vorbeifuhr, unter die Hinterachse. Am 13. Januar 2020 zog sich eine Velofahrerin in der Feldbergstrasse bei einer Kollision mit einem Bus so schwere Verletzungen zu, dass sie noch auf der Unfallstelle starb. Am 13. April 2021 wurde eine Velofahrerin am Luzernerring von einem Lastwagen erfasst und wurde dabei tödlich verletzt.