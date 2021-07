Blutvorräte teilweise «kritisch tief» - Töff-Community trifft sich zur grössten Töff-Blutspendeaktion

Ein Töff reiht sich an den anderen: So sieht es aus, wenn auf dem Glaubenberg eine Blutspendeaktion für Töfffahrende stattfindet.

Auf dem Glaubenberg im Kanton Obwalden findet am Wochenende die grösste Töff-Blutspendeaktion der Schweiz statt: Am Samstag und Sonntag werden beim Berghotel Langis in Stalden zahlreiche Töfffahrer erwartet. «Wir rechnen mit rund 500 Töffahrern. Es ist ein Happening, bei dem die ganze Töffcommunity der Schweiz zusammenkommt», sagt Adrian Fluri von der Interregionalen Blutspende SRK. «Wenn man bedenkt, dass lediglich 2,5 Prozent der Schweizer Bevölkerung Blut spenden, ist das eine sehr grosse Anzahl an Personen, die sich an diesem speziellen Platz einfindet», so Fluri weiter.