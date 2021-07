Zillis GR - Töff-Fahrer (27) knallt frontal in Betonwand und stirbt

Am Freitagabend war ein 27-jähriger Töff-Fahrer auf der Autostrasse N13 in nördlicher Richtung zwischen Andeer und Thusis unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen prallte der Mann mit seinem Töff frontal in eine Betonwand eines Ausstellplatzes, kurz nachdem er das Nordportal des Wegerhaustunnels passiert hatte. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung.