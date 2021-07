Sitten VS - Töff-Fahrer (31) kollidiert mit Auto und stirbt

Am Donnerstagabend starb auf der Route d’Aproz in Sitten ein Töff-Fahrer. Das berichtet die Kantonspolizei Wallis. Der 31-Jährige stürzte aus noch ungeklärten Umständen und prallte dabei gegen ein abbiegendes Auto. Anwesende Drittpersonen alarmierten umgehend die Rettungskräfte, doch der Walliser mit Wohnsitz im Unterwallis erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 21-jährige Lenkerin des Personenwagens blieb unverletzt. Die Strasse musste für den Verkehr für mehrere Stunden beidseitig gesperrt werden.