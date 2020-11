Der 51-jährige verliess seine Spur und prallte frontal mit dem Lieferwagen zusammen. Er starb an Ort und Stelle.

Auf Höhe dieser Kreuzung kollidierte am Samstagnachmittag ein Töfffahrer mit einem entgegenkommenden Lieferwagen.

Am Samstagnachmittag um 16.30 Uhr fuhr ein 51-jähriger Franzoses auf der Route de Malagnou in Richtung Genf. Aus noch ungeklärten Gründen verliess er dabei seine Spur und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Das schreibt die Kantonspolizei Genf in einer Mitteilung.