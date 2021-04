In Lens VS ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Töff-Fahrer ums Leben kam

Am Samstagabend ereignete sich in Lens in der Nähe von Sierre im Kanton Wallis ein tödlicher Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärten Gründen geriet ein 31- jähriger Autofahrer, der von St. Gallen mit seinem Wagen nach 16.20 Uhr auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem dort fahrenden Töff kollidierte. Das schreibt die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung.