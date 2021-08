Siders VS - Töff-Fahrer stirbt bei Verkehrsunfall auf der Autobahn

Auf der Autobahn bei Siders VS kam es am Samstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Dies schreibt die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung. Demnach waren zwei Töff-Fahrer auf der A9 in Richtung Sitten unterwegs gewesen. Einer von ihnen, ein 53-jähriger Portugiese mit Wohnsitz im Wallis, prallte auf der linken Seite in die Leitschranke zwischen den Fahrbahnen. Er starb noch auf der Unfallstelle.