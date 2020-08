Herisau AR

Töff-Fahrschüler stürzt mit Fahrlehrer Böschung hinunter

Am Dienstag zog sich ein Fahrlehrer bei einem Selbstunfall während einer Lernfahrt mit seinem Schüler in Herisau AR leichte bis mittelschwere Verletzungen zu. Er musste ins Spital gebracht werden.

Ein 53-jähriger Lenker befand sich am Dienstag in Herisau AR mit seinem Fahrlehrer auf einer Lernfahrt und lenkte seinen Töff kurz nach 7 Uhr auf der nassen Fahrbahn von Herisau in Richtung Degersheim. Im Bereich Baldenwil verlor der Lernfahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Töff, kam über den rechten Fahrbahnrand und stürzte dort mit seinem Begleiter die steile Böschung hinunter. «Grundsätzlich ist das nicht der Normalfall, es gibt aber auch diejenigen, die bei der Prüfungsfahrt stürzen», sagt Hanspeter Saxer, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden.