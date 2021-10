Erfolg in Argentinien - Töff-Pilot Dominique Aegerter ist Weltmeister der Supersport-Serie

Odendaal stürzt bereits in der ersten Kurve.

Der 31-Jährige machte seinen Erfolg in Argentinien perfekt.

Vor dem zweiten Rennen in San Juan war bereits klar, dass Dominique Aegerter Supersport-Weltmeister werden würde, sollte er vor seinem letzten verbleibenden Konkurrenten Steven Odendaal bleiben. Und die Spannung war aus dem Rennen schnell raus. Denn der Südafrikaner stürzte bereits in der allerersten Kurve. Zwar konnte er weiterfahren, musste sich aber ganz hinten einreihen.

Aegerter musste also nur noch ins Ziel kommen, um den Titel zu feiern. Das tat der Oberaargauer souverän – er wurde Dritter. Und weil Odendaal ein zweites Mal stürzte und dann das Rennen aufgab, wurden die letzten sechs Runden für Aegerter zum Schaulaufen. Nach Yves Briguet (1994 auf Honda) und Randy Krummenacher (2019 auf Yamaha) ist Aegerter der dritte Schweizer Supersport-Weltmeister.

« Es ist fantastisch. Ich weiss nicht, was ich sagen soll, mir fehlen die Worte », sagte Aegerter kurz nach dem Rennen . Und weiter: « Ich freue mich über den Podiumsplatz und den WM-Titel. Danke an das Team, das Motorrad war heute schneller als gestern. Gleich in meiner ersten Saison Weltmeister zu werden ist super. Ich hoffe, ich kann mit einigen argentinischen Fans und mit meinem Team heute Nacht etwas feiern. »