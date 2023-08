Jaun: Töff-Raser braust mit 149 km/h über Passstrasse

Auf dem Jaunpass war der Mann in Richtung Charmey FR unterwegs.

Ein Mann war am Sonntag auf dem Jaunpass zwischen dem Greyerzerland FR und dem Simmental BE viel zu schnell unterwegs. Der Töfffahrer wurde auf dem Weg nach Charmey FR mit 149 km/h geblitzt. Erlaubt gewesen wären 80 km/h, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilt.

In Broc FR hielt ihn die Polizei an, die feststellte, dass der 49-Jährige auch noch unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Er wurde auf einen Polizeiposten gebracht und in Anwesenheit eines Anwalts einvernommen (Via-Sicura-Fall).