Brutale Verletzung : Töff-Rennfahrerin zeigt wie Schrauben ihre Wirbelsäule zusammenhalten

Ana Carrasco stürzte vor Kurzem schwer. Nun zeigt sie, wie ihr Rücken von Titanschrauben zusammengehalten wird.

Foto: Ana Carrasco via Instagram

Die Ärzte flickten die Spanierin so gut wie möglich zusammen, sie ist auf dem Weg zur Besserung.

Foto: Ana Carrasco via Instagram

Die Spanierin, die in der Supersport-300-WM fährt, zeigt nun das Ausmass ihrer Verletzung.

Die Bilder lassen erahnen, wie schwer der Unfall von Ana Carrasco war. Die Supersport-300-Weltmeisterin von 2018 zeigt, wie ihr Körper von den Ärzten zusammengeschraubt wurde. Vergangenen Monat stürzte die Spanierin bei Testfahrten in Estoril schwer, sieben Rückenwirbel waren verletzt.

«Ich habe gezögert, die Bilder von meinem Rücken nach der Operation zu veröffentlichen», schreibt die 23-Jährige auf Instagram. Am Ende will sie aber die Arbeit der Ärzte würdigen, die ihr Rückgrat mit Platten und Schrauben stabilisierten.

«Ich kann jetzt einige Übungen machen und werde in einigen Monaten wieder fit sein», berichtet die erste Strassen-Weltmeisterin der Geschichte. «Der Plan ist, die Titanteile so schnell wie möglich wieder herauszuholen, damit es an den Flughäfen nicht piept.»