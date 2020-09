Cossonay VD : Töffahrer (18) prallt in einbiegenden Bus und stirbt

In Cossonay VD kam es am Montagmittag zu einem tragischen Motorrad-Unfall: Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Töff gegen einen Bus. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Kantonsstrasse zwischen Cossonay und Dizy wurde nach dem Unglück vorübergehend gesperrt. (Symbolbild) KEYSTONE

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Montagmittag in Cossonay VD in einen vom Depot her einbiegenden Bus der lokalen Verkehrsbetriebe MBC geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er von der Maschine geschleudert und starb trotz Reanimationsbemühungen des Ambulanzteams noch am Unfallort.

Der Chauffeur des Busses blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei mitteilte. Der Motorradfahrer war auf der Kantonsstrasse Richtung Dizy unterwegs. Der Buschauffeur wollte vom Depot her nach links Richtung Cossonay einbiegen. Die Unfallursache ist Gegenstand von Ermittlungen.