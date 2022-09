Pilottest in Luzern: Töfffahrende nutzen Fauxpas und umgehen kostenpflichtige Parkplätze

Die Gebühr wird am Löwengraben an einer digitalen Sammelparkuhr bezahlt, an der das Nummernschild des Töffs eingegeben werden muss.

Wieso bezahlen, wenn man gleich in der Nähe gratis parkieren kann? Dies denken sich wohl einige Töfffahrerinnen und Töfffahrer, die in der Luzerner Innenstadt parkieren möchten. Denn im Januar startete die Stadt ein Pilotprojekt, wobei kostenpflichtige Töffparkplätze am Löwengraben geschafft worden sind. So kostet es 60 Rappen, seinen Töff für eine Stunde lang abzustellen. Dieser Betrag wird zu jeder Tages- und Nachtzeit fällig. Die Krux: Knapp 50 Meter von den Motoparkplätzen entfernt sind kürzlich Parkfelder für Velos und Mofas erstellt worden. Diese nutzen viele, um ihre Töffs gratis abzustellen – denn beschildert sind die Parkfelder nicht. Die grossen Motoparkplätze stehen somit weitgehend leer.