Grosswangen LU – Töfffahrer (16) stirbt nach Unfall im Spital

In Grosswangen LU sind am frühen Donnerstagmorgen ein Auto und ein Töff zusammengeprallt.

Zum Unfall kam es am Donnerstagmorgen kurz vor 3.15 Uhr auf der Schulhausstrasse in Grosswangen: Dort waren ein Töff und ein Auto zusammengeprallt. «Der 16-jährige Motorradfahrer war ohne Helm unterwegs und erlitt beim Unfall lebensbedrohliche Verletzungen», heisst es in der Mitteilung der Luzerner Polizei. Der Rettungsdienst brachte den 16-Jährigen ins Spital. Dort ist er am Donnerstagnachmittag seinen Verletzungen erlegen.