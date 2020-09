In Liestal BL ist ein 17-jähriger Töfffahrer an den Folgen der Verletzungen, die er bei einem Unfall am Freitag erlitt, verstorben.

In Liestal ist ein 17-jähriger Töfffahrer am Wochenende an den Folgen eines Unfalls, der sich am Freitag ereignete, gestorben. Das teilte die Baselbieter Polizei am Montagmorgen mit. Der Motorradfahrer wurde am Freitag in Liestal bei einer Kollision mit einem Auto auf der Verzweigung Erzenbergstrasse/Gasstrasse schwer verletzt.