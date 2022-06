Gersau SZ: Töfffahrer (18) bei Selbstunfall schwer verletzt

Ein Helikopter der Rega brachte den Verletzten nach der Erstversorgung in ein Spital.

Bei einem Selbstunfall auf der Seestrasse in Gersau SZ ist ein Töfffahrer am Sonntag schwer verletzt worden.

Wegen eines Selbstunfalls am Sonntagmorgen musste die Hauptstrasse zwischen Gersau und Vitznau gesperrt werden. Gegen 9.30 Uhr war ein 18-jähriger Töfffahrer auf der Seestrasse von Vitznau in Richtung Gersau unterwegs. Aus noch unklaren Gründen verlor er in einer Kurve die Kontrolle über den Töff und stürzte.