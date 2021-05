Unglück in Trun GR - Töfffahrer (18) kollidiert mit Leitplanke - tot

Am Samstagvormittag ist ein junger Motorradfahrer in Lumneins tödlich verunglückt: Der 18- J ährige fuhr auf der Hauptstrasse von Trun kommend in Richtung Ilanz. Nachdem er zuvor ein Überholmanöver abgeschlossen hatte, stürzte er innerhalb einer Linkskurve auf der nassen Fahrbahn und kollidierte im weiteren Verlaufe heftig mit einer Leitplanke.