Sumvitg GR - Töfffahrer (18) wird bei Überholmanöver von Lastwagen erfasst

Steinach SG, 26.04.2021: Gegen 12.35 Uhr ist auf der Autobahn N23 das Auto einer 32-Jährigen in Brand geraten. Sie hielt auf dem Pannenstreifen an und verliess mit ihrer 2-jährigen Tochter das Auto. Kurze Zeit später stand das Auto in Vollbrand. Für die Löscharbeiten musste die Autobahn für ca. 20 Minuten gesperrt werden. Die genaue Brandursache wird von Spezialisten des Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen abgeklärt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.