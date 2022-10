Sitten VS : 19-Jähriger stirbt bei Frontalkollision mit seinem Töff

Auf der Route de Nendaz in Sitten ereignete sich am Samstagnachmittag ein tödlicher Unfall.

Der Töfflenker war kurz vor 13 Uhr am Samstag auf der Route de Nendaz von Turin (Salins) in Richtung Sitten unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer von seiner Maschine geschleudert, wie die Walliser Kantonspolizei schreibt.