Val Müstair : Töfffahrer (19) über Leitplanke geschleudert

Am Montagabend hat sich auf der Umbrailstrasse im Val Müstair ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Motorradfahrer wurde dabei über die Leitplanke geschleudert und mittelschwer verletzt.

Der 19-jährige Deutsche fuhr vom Umbrailpass kommend talwärts in Richtung Sta. Maria im Val Müstair. In einer unübersichtlichen Linkskurve kam ihm kurz nach 19 Uhr ein Kleinbus mit Anhänger entgegen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mitteilte. Aufgrund dieser Situation leitete der Töfffahrer ein Bremsmanöver ein, verlor die Herrschaft über das Motorrad, stürzte seitlich gegen eine Leitplanke, überschlug sich über diese und fiel einen Abhang hinunter.