Rifferswil ZH

Töfffahrer (20) bei Unfall schwer verletzt

Ein 20-Jähriger ist bei einem Überholmanöver in Rifferswil ZH verunfallt.

Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagabend in Rifferswil bei einer Kollision mit einem Lieferwagen schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital gebracht.