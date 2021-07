Oberkirch LU - Töfffahrer (20) stirbt nach Frontalkollision mit Auto

Der Unfall ereignete sich auf der Länggasse in Oberkirch.

Auf der Länggasse in Oberkirch ist es am Mittwoch zu einem Unfall zwischen einem Töff und einem Auto gekommen.

Gegen 8.40 Uhr ist es in Oberkirch LU zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Töfffahrer (20) war gerade auf der Länggasse unterwegs, als es zu einer Frontalkollision mit einem Auto kam. «Der 20-jährige Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und verstarb noch am Unfallort», teilte die Luzerner Polizei am Mittwoch mit. Der Autofahrer blieb unverletzt.