Twann BE - Töfffahrer (21) prallt gegen Felswand und stirbt

Am Freitagabend, dem 9. Juli, gegen 17.50 Uhr kam ein 21-jähriger Motoradfahrer in Twann, in einer Linkskurve ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Der junge Mann prallte in der Folge gegen eine Felswand und anschliessend in ein Geländer auf der anderen Strassenseite. Trotz den umgehend eingeleiteten Rettungsmassnahmen erlag der 21-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung schreibt.