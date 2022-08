Füllinsdorf BL : Töfffahrer (21) stürzt im Tunnel und stirbt noch am Unfallort

Laut der Polizei Basel-Landschaft verstarb der 21-Jährige noch am Unfallort.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr am Sonntag kurz nach 17.45 Uhr ein 21-jähriger Töfffahrer auf der Autobahn A22 in Richtung Sissach. Im Tunnel Schönthal touchierte er in einer leichten Rechtskurve, vor der Ausfahrt Frenkendorf/Füllinsdorf, den linksseitigen Kabelschacht, verlor die Kontrolle über das Motorrad und stürzte, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt.