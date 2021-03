Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, erlitt ein Töfffahrer beim heftigen Zusammenprall schwerste Verletzungen.

In Dürnten ZH hat sich am Donnerstagmittag ein Unfall ereignet.

Am Donnerstag kurz nach 12 Uhr fuhr eine 40-jährige Frau auf der Pilgerstegstrasse Richtung Dürnten ZH. Zum selben Zeitpunkt war ein 23-jähriger Töfffahrer in die Gegenrichtung unterwegs. Aus zurzeit nicht bekannten Gründen kam es in einer langgezogenen Kurve zu einer Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen.