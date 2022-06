Unterlunkhofen AG: Töfffahrer (26) verunglückt auf Waldstrecke tödlich 

Ausserhalb von Unterlunkhofen ist gestern Abend ein Motorradfahrer schwer verunfallt und noch an der Unfallstelle verstorben. Der Unfall ereignete sich am Montag, 13. Juni 2022, kurz nach 21 Uhr auf der Oberwilerstrasse ausserhalb von Unterlunkhofen.

Der 26-jährige Schwyzer fuhr auf einer schweren Sportmaschine von Unterlunkhofen her bergwärts in Richtung Oberwil-Lieli, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt. In einer engen Linkskurve habe er die Kontrolle über das Motorrad verloren und sei rechts von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge sei er ins angrenzende Waldstück geraten und gestürzt.