Sustenpass : Töfffahrer (27) kollidiert mit Wehrstein und fällt Abhang hinunter – tot

Auf der Sustenpassstrasse in Gadmen ist am Sonntagmorgen ein Motorradfahrer schwer verunfallt. Der Mann erlag noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Ein schwerer Selbstunfall ereignete sich am Sonntagmorgen in Gadmen (Gemeinde Innertkirchen): Ein Motorradfahrer war auf der Sustenpassstrasse unterwegs, als er kurz vor der Passhöhe in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Wehrstein kollidierte. Er stürzte und fiel in der Folge mehrere Meter den Abhang hinunter, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt. Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen verstarb der schwer verletzte 27-jährige Schweizer aus dem Kanton Zürich noch auf der Unfallstelle. Die Kapo hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.