Auf der A9 kam es am Freitag zu einem tödlichen Unfall. Wie die Kantonspolizei Waadt in einer Mitteilung schreibt, ereignete sich die Kollision zwischen einem Töff und einem Fahrzeug gegen 15.30 Uhr.

Autofahrer wählten den Notruf und die alarmierten Rettungskräfte entdeckten den verletzten Töfffahrer. Sofort wurden Rettungsmassnahmen eingeleitet. Der 38-Jährige zog sich jedoch so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb. Der an der Kollision beteiligte Autofahrer blieb unverletzt.