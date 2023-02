Sempach LU: Töfffahrer (45) stürzt auf A2 und wird von Auto überfahren – Fahrer flieht

Der Motorradfahrer war auf der Autobahn A2 in Richtung Süden unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Sempach bremste der 45-Jährige aus unbekannten Gründen und stürzte vom Motorrad und rutschte mitten auf die Fahrbahn, teilt die Luzerner Polizei am Montag mit. (Symbolbild)

Am Samstagabend, kurz vor 19 Uhr, war ein Motorradfahrer auf der Autobahn A2 in Richtung Süden unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Sempach bremste der 45-Jährige aus unbekannten Gründen und stürzte vom Motorrad und rutschte mitten auf die Fahrbahn, teilt die Luzerner Polizei am Montag mit. Nach dem Sturz wurde der Motorradfahrer von einem nachfolgenden Auto überfahren und tödlich verletzt. Der 45-Jährige verstarb noch vor Ort. Zwei Zeugen mussten von der Notfallseelsorge betreut werden. Der verstorbene Mann stammte aus Deutschland und lebte in der Schweiz.